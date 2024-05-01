Напилил деревьев на 120 тыс. грн: «черного» лесоруба поймали на Харьковщине

Правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который незаконно вырубил тополей возле поселка Бабаи. Ущерб оценивается почти в 120 тысяч гривен.

Мужчина рубил деревья с помощью бензопилы, сообщили в Харьковской областной прокуратуре. Затем фигурант загружал древесину в прицеп, который был присоединен к квадроциклу, и ехал в сторону своего дома в поселке Бабаи.

Однако по дороге мужчину остановили правоохранители.

Нарушителю сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) УКУ. Ему грозит до 7 лет тюрьмы, добавили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.