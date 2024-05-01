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Напилил деревьев на 120 тыс. грн: «черного» лесоруба поймали на Харьковщине

Общество 12:22   01.05.2024
Виктория Яковенко
Напилил деревьев на 120 тыс. грн: «черного» лесоруба поймали на Харьковщине Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который незаконно вырубил тополей возле поселка Бабаи. Ущерб оценивается почти в 120 тысяч гривен.

Мужчина рубил деревья с помощью бензопилы, сообщили в Харьковской областной прокуратуре. Затем фигурант загружал древесину в прицеп, который был присоединен к квадроциклу, и ехал в сторону своего дома в поселке Бабаи.

Однако по дороге мужчину остановили правоохранители.

Нарушителю сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) УКУ. Ему грозит до 7 лет тюрьмы, добавили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

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Фото: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 1 мая 2024 в 12:22;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который незаконно вырубил тополей возле поселка Бабаи. Ущерб оценивается почти в 120 тысяч гривен.".