Напилил деревьев на 120 тыс. грн: «черного» лесоруба поймали на Харьковщине
Фото: Харьковская областная прокуратура
Правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который незаконно вырубил тополей возле поселка Бабаи. Ущерб оценивается почти в 120 тысяч гривен.
Мужчина рубил деревья с помощью бензопилы, сообщили в Харьковской областной прокуратуре. Затем фигурант загружал древесину в прицеп, который был присоединен к квадроциклу, и ехал в сторону своего дома в поселке Бабаи.
Однако по дороге мужчину остановили правоохранители.
Нарушителю сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) УКУ. Ему грозит до 7 лет тюрьмы, добавили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: бабаи, вырубил, деревья, лесоруб, полиция, прокуратура, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 1 мая 2024 в 12:22;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который незаконно вырубил тополей возле поселка Бабаи. Ущерб оценивается почти в 120 тысяч гривен.".