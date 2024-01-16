На почти 250 тыс. гривен мужчина нарубил кленов в Харьковской области
57-летний мужчина заверил знакомых, что имеет все необходимые разрешения на порубку деревьев, хотя на самом деле таких документов не было, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
В сентябре прошлого года подозреваемый рубил деревья на территории села Мальцовское Лозовской городской территориальной громады.
В течение сентября-октября 2023 подозреваемый вырубил более 80 кленов. Срубленную древесину он потом перепродавал. Сумма нанесенного ущерба составляет около 250 тыс. гривен.
Лозовская окружная прокуратура Харьковской области сообщила о подозрении 57-летнему мужчине в незаконной порубке деревьев в защитных лесных насаждениях.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 7 лет.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: дерево, клен, рубить, Харьковская областная прокуратура, Харьковская область, черный лесоруб;
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- • Дата публикации материала: 16 января 2024 в 17:13;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "57-летний мужчина заверил знакомых, что имеет все необходимые разрешения на порубку деревьев, хотя на самом деле таких документов не было, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.".