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На почти 250 тыс. гривен мужчина нарубил кленов в Харьковской области

Общество 17:13   16.01.2024
Оксана Якушко
На почти 250 тыс. гривен мужчина нарубил кленов в Харьковской области

57-летний мужчина заверил знакомых, что имеет все необходимые разрешения на порубку деревьев, хотя на самом деле таких документов не было, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

В сентябре прошлого года подозреваемый рубил деревья на территории села Мальцовское Лозовской городской территориальной громады.

В течение сентября-октября 2023 подозреваемый вырубил более 80 кленов. Срубленную древесину он потом перепродавал. Сумма нанесенного ущерба составляет около 250 тыс. гривен.

Лозовская окружная прокуратура Харьковской области сообщила о подозрении 57-летнему мужчине в незаконной порубке деревьев в защитных лесных насаждениях.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 7 лет.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 16 января 2024 в 17:13;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "57-летний мужчина заверил знакомых, что имеет все необходимые разрешения на порубку деревьев, хотя на самом деле таких документов не было, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.".