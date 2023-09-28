На Харьковщине «черный» лесоруб жестоко избил мастера леса: подробности
В Красноградском районе в течение 2022-2023 годов два «черных» лесоруба нарубили деревьев на полмиллиона гривен. Один из нарушителей избил мастера леса.
По данным Харьковской областной прокуратуры, злоумышленниками оказались 34-летний и 61-летний жители села Песчанка Красноградского района. Правоохранители задокументировали 7 фактов преступной деятельности «черных» лесорубов.
Во время преступления 61-летнего дельца разоблачил мастер леса. Однако на замечание «черный» лесоруб отреагировал агрессивно: он начал избивать мужчину бензопилой и палкой. Когда потерпевший упал на землю, злоумышленник стал его душить. Мастер леса получил черепно-мозговую травму с сотрясением головного мозга.
Злоумышленникам сообщили о подозрении по факту незаконной порубки деревьев, повлекшей тяжкие последствия и совершенной по предварительному сговору группой лиц (ч. ч. 2, 4 ст. 246 УКУ). Кроме того, 61-летнему мужчине объявили подозрение в преднамеренном причинении работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей (ч. 2 ст. 345 УКУ).
Сейчас 61-летний фигурант находится в СИЗО. Касательно 34-летнего мужчины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
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- • Дата публикации материала: 28 сентября 2023 в 16:16;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Красноградском районе в течение 2022-2023 годов два «черных» лесоруба нарубили деревьев на полмиллиона гривен. Один из нарушителей избил мастера леса.".