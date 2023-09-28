На Харківщині «чорний» лісоруб жорстоко побив майстра лісу: подробиці
В Красноградському районі протягом 2022-2023 років двоє «чорних» лісорубів нарубали дерев на пів мільйона гривень. Один з порушників побив майстра лісу.
За даними Харківської обласної прокуратури, зловмисниками виявились 34-річний та 61-річний мешканці села Піщанка Красноградського району. Правоохоронці задокументували 7 фактів злочинної діяльності «чорних» лісорубів.
Під час злочину 61-річного ділка викрив майстер лісу. Проте на зауваження «чорний» лісоруб відреагував агресивно: він почав бити чоловіка бензопилою та палкою. Коли потерпілий впав на землю, зловмисник став його душити. Майстер лісу отримав черепно-мозкову травму зі струсом головного мозку.
Зловмисникам повідомили про підозру за фактом незаконної порубки дерев, що спричинила тяжкі наслідки та вчиненої за попередньою змовою групою осіб (ч. ч. 2, 4 ст. 246 ККУ). Крім того, 61-річному чоловіку оголосили підозру в умисному заподіяння працівнику правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків (ч. 2 ст. 345 ККУ).
Наразі 61-річний фігурант перебуває у СІЗО. Стосовно 34-річного чоловіка вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Вересня 2023 в 16:16;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Красноградському районі протягом 2022-2023 років двоє «чорних» лісорубів нарубали дерев на пів мільйона гривень. Один з порушників побив майстра лісу.".