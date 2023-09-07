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На Харківщині піде під суд чорний лісоруб, який нарубав сосен у заказнику

Суспільство 13:19   07.09.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині піде під суд чорний лісоруб, який нарубав сосен у заказнику Фото: Харківська обласна прокуратура

46-річному чоловіку, який нарубав дерев на території ландшафтного заказника на Харківщині, повідомили про підозру.

«У березні цього року підозрюваний, приїхавши на територію урочища «Малинівський бір», що розташоване у межах ландшафтного заказника місцевого значення «Малинівський», нелегально вирубав сосни. Проте втекти зі «здобутками» чорному лісорубу не вдалось: його помітив лісничий», – повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Також правоохоронці встановили, що перед цим чоловік на цій же території ще вирубав сосни, які зберігав на території власного будинку.

Своїми діями чорний лісоруб завдав збитків на майже 120 тисяч гривень.

Чоловіку повідомили про підозру за фактом незаконної порубки дерев, вчиненої на територіях природно-заповідного фонду (ч. 3 ст. 246 ККУ).

Читайте також: Чоловік на пів мільйона гривень нарубав дерев цінної породи на Харківщині

Автор: Вікторія Яковенко
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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "46-річному чоловіку, який нарубав дерев на території ландшафтного заказника на Харківщині, повідомили про підозру.".