На Харківщині піде під суд чорний лісоруб, який нарубав сосен у заказнику

46-річному чоловіку, який нарубав дерев на території ландшафтного заказника на Харківщині, повідомили про підозру.

«У березні цього року підозрюваний, приїхавши на територію урочища «Малинівський бір», що розташоване у межах ландшафтного заказника місцевого значення «Малинівський», нелегально вирубав сосни. Проте втекти зі «здобутками» чорному лісорубу не вдалось: його помітив лісничий», – повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Також правоохоронці встановили, що перед цим чоловік на цій же території ще вирубав сосни, які зберігав на території власного будинку.

Своїми діями чорний лісоруб завдав збитків на майже 120 тисяч гривень.

Чоловіку повідомили про підозру за фактом незаконної порубки дерев, вчиненої на територіях природно-заповідного фонду (ч. 3 ст. 246 ККУ).

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