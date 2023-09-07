На Харьковщине будут судить лесоруба, который нарубил сосен в заказнике
46-летнему мужчине, который нарубил деревья на территории ландшафтного заказника в Харьковской области, сообщили о подозрении.
«В марте этого года подозреваемый, приехав на территорию урочища «Малиновский бор», расположенного в пределах ландшафтного заказника местного значения «Малиновский», нелегально вырубил сосны. Однако сбежать с «добычей» черному лесорубу не удалось: его заметил лесничий», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Также правоохранители установили, что перед этим мужчина на этой территории еще вырубил сосны, которые хранил на территории собственного дома.
Своими действиями черный лесоруб нанес ущерб почти на 120 тысяч гривен.
Мужчине сообщили о подозрении по факту незаконной порубки деревьев, совершенной на территориях природно-заповедного фонда (ч. 3 ст. 246 УКУ).
Читайте также: Мужчина на полмиллиона гривен нарубил деревьев ценных пород на Харьковщине
Новости по теме:
Вы читали новость: «На Харьковщине будут судить лесоруба, который нарубил сосен в заказнике»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 7 сентября 2023 в 13:19;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "46-летнему мужчине, который нарубил деревья на территории ландшафтного заказника в Харьковской области, сообщили о подозрении.".