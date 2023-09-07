На Харьковщине будут судить лесоруба, который нарубил сосен в заказнике

46-летнему мужчине, который нарубил деревья на территории ландшафтного заказника в Харьковской области, сообщили о подозрении.

«В марте этого года подозреваемый, приехав на территорию урочища «Малиновский бор», расположенного в пределах ландшафтного заказника местного значения «Малиновский», нелегально вырубил сосны. Однако сбежать с «добычей» черному лесорубу не удалось: его заметил лесничий», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Также правоохранители установили, что перед этим мужчина на этой территории еще вырубил сосны, которые хранил на территории собственного дома.

Своими действиями черный лесоруб нанес ущерб почти на 120 тысяч гривен.

Мужчине сообщили о подозрении по факту незаконной порубки деревьев, совершенной на территориях природно-заповедного фонда (ч. 3 ст. 246 УКУ).

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