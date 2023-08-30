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Мужчина на полмиллиона гривен нарубил деревьев ценных пород на Харьковщине

Происшествия 18:56   30.08.2023
Оксана Якушко
Мужчина на полмиллиона гривен нарубил деревьев ценных пород на Харьковщине

Разоблачили черного лесоруба, который нанес ущерб, незаконно выпорубив деревьев на полмиллиона гривен, сообщила Харьковская областная прокуратура.

20-летний подозреваемый, действуя совместно с другими мужчинами и не имея специального разрешения, рубил деревья на территории Сахновщинской объединенной территориальной громады неподалеку от села Красная степь. Среди срубленных деревьев – ясени, дубы, клены и берест.

Согласно выводу экспертизы, сумма ущерба составляет более полумиллиона гривен.

Сахновщинский отдел Красноградской окружной прокуратуры Харьковской области сообщил о подозрении 20-летнему мужчине по факту незаконной порубки деревьев, повлекшей тяжкие последствия, совершенные по предварительному сговору группой лиц (ч. 4 ст. 246 УК Украины).

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 августа 2023 в 18:56;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Разоблачили черного лесоруба, который нанес ущерб, незаконно выпорубив деревьев на полмиллиона гривен, сообщила Харьковская областная прокуратура.".