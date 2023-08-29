Live
  • Вт 29.08.2023
    • Харьков
  •   +29°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.52
    • 🟢

Напилил деревьев на 120 тыс. грн: на Харьковщине поймали черного лесоруба

Общество 16:59   29.08.2023
Виктория Яковенко
Напилил деревьев на 120 тыс. грн: на Харьковщине поймали черного лесоруба Фото: Харьковская областная прокуратура

В августе житель села Федоровка с помощью бензопилы вырубил ясени на территории Великобурлукского лесничества ГП «Купянский лесхоз».

Мужчину разоблачили на месте совершения преступления. Своими действиями черный лесоруб нанес ущерб почти на 120 тысяч гривен, сообщают в Харьковской областной прокуратуре.

Мужчине инкриминируют незаконную вырубку деревьев, что повлекло тяжкие последствия (ч. 4 ст. 246 УКУ).

02

03
Фото: Харьковская областная прокуратура

Читайте также: Напилил деревьев на 120 тыс. грн: на Харьковщине будут судить черного лесоруба

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
В Харькове предлагают работу в городском приюте для животных: вакансии
В Харькове предлагают работу в городском приюте для животных: вакансии
29.08.2023, 12:15
«Купянск – в 8-10 км от линии столкновения» — ХОВА о «горячем» направлении
«Купянск – в 8-10 км от линии столкновения» — ХОВА о «горячем» направлении
29.08.2023, 12:53
«Хотим свой Саржин яр»: харьковчане с ХТЗ готовы 3 года убирать свалку у реки
«Хотим свой Саржин яр»: харьковчане с ХТЗ готовы 3 года убирать свалку у реки
29.08.2023, 13:07
Коваленко: почему 100-тысячное войско РФ под Купянском и Лиманом не движется
Коваленко: почему 100-тысячное войско РФ под Купянском и Лиманом не движется
29.08.2023, 09:32
Напилил деревьев на 120 тыс. грн: на Харьковщине поймали черного лесоруба
Напилил деревьев на 120 тыс. грн: на Харьковщине поймали черного лесоруба
29.08.2023, 16:59
60 классов на тысячу детей сформировали для учебы в метро Харькова – Терехов
60 классов на тысячу детей сформировали для учебы в метро Харькова – Терехов
29.08.2023, 17:54

Новости по теме:

16:59
Напилил деревьев на 120 тыс. грн: на Харьковщине поймали черного лесоруба
15:52
РФ разрушила 90% сетей: Великая Камышеваха – почти полностью со светом
15:21
Помогал оккупантам с жильем: на Харьковщине поймали коллаборанта
12:53
«Купянск – в 8-10 км от линии столкновения» — ХОВА о «горячем» направлении
11:37
Злостного «закладчика» психотропов в очередной раз поймали в Харькове (фото)

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Напилил деревьев на 120 тыс. грн: на Харьковщине поймали черного лесоруба»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 29 августа 2023 в 16:59;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В августе житель села Федоровка с помощью бензопилы вырубил ясени на территории Великобурлукского лесничества ГП «Купянский лесхоз».".