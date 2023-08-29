Напилил деревьев на 120 тыс. грн: на Харьковщине поймали черного лесоруба

В августе житель села Федоровка с помощью бензопилы вырубил ясени на территории Великобурлукского лесничества ГП «Купянский лесхоз».

Мужчину разоблачили на месте совершения преступления. Своими действиями черный лесоруб нанес ущерб почти на 120 тысяч гривен, сообщают в Харьковской областной прокуратуре.

Мужчине инкриминируют незаконную вырубку деревьев, что повлекло тяжкие последствия (ч. 4 ст. 246 УКУ).