Напилил деревьев на 120 тыс. грн: на Харьковщине поймали черного лесоруба
Фото: Харьковская областная прокуратура
В августе житель села Федоровка с помощью бензопилы вырубил ясени на территории Великобурлукского лесничества ГП «Купянский лесхоз».
Мужчину разоблачили на месте совершения преступления. Своими действиями черный лесоруб нанес ущерб почти на 120 тысяч гривен, сообщают в Харьковской областной прокуратуре.
Мужчине инкриминируют незаконную вырубку деревьев, что повлекло тяжкие последствия (ч. 4 ст. 246 УКУ).
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- • Дата публикации материала: 29 августа 2023 в 16:59;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В августе житель села Федоровка с помощью бензопилы вырубил ясени на территории Великобурлукского лесничества ГП «Купянский лесхоз».".