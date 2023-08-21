Напилил деревьев на 120 тыс. грн: на Харьковщине будут судить черного лесоруба
Фото: Харьковская облпрокуратура
В январе этого года мужчина с помощью бензопилы пилил деревья в лесном насаждении вблизи села Нестелиевка Лозовского района Харьковской области.
Своими действиями черный лесоруб нанес ущерб в почти 120 тысяч гривен. Его будут судить в Лозовском горрайонном суде области, сообщают в Харьковской областной прокуратуре.
Мужчине инкриминируют незаконную вырубку деревьев в защитных лесных насаждениях, повлекшую тяжкие последствия (ч. 4 ст. 246 УК Украины).
Фото: Харьковская облпрокуратура
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- • Дата публикации материала: 21 августа 2023 в 21:01;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В январе этого года мужчина с помощью бензопилы пилил деревья в лесном насаждении вблизи села Нестелиевка Лозовского района Харьковской области.".