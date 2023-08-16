Осужденный экс-глава харьковского лесхоза Сыса сбежал за границу — СМИ
Бывший директор ГП «Гутянский лесхоз» в Харьковской области Виктор Сыса, признанный виновным в попытке подкупить детектива НАБУ и приговоренный к 5,5 годам лишения свободы, сбежал за границу.
Об этом пишет издание «Слово и дело» со ссылкой на собеседников в антикоррупционных органах.
Напомним, в июле 2019 года на совещании в Харькове на тему незаконной вырубки лесов в регионе с участием президента Украины Владимира Зеленского Виктор Сыса был назван в числе тех, кто причастен к незаконным лесозаготовкам. Сыса на совещании отсутствовал, и Зеленский лично его набрал и предложил встретиться в Офисе президента.
30 октября 2019 года детективы НАБУ задержали директора Гутянского лесхоза на взятке в 100 тысяч долларов, которую он предлагал старшему детективу взамен на закрытие уголовного производства о противоправном отчуждении значительных объемов неучтенной древесины лесхоза и продаже лесоматериалов по заниженным ценам в пользу подконтрольных ему частных предприятий.
В августе 2021 года Сысе и двум его сообщникам сообщили о подозрении в незаконной вырубке леса. По версии следствия, директор лесхоза и руководители подконтрольных ему ООО организовали схему по продаже древесины по заниженным ценам указанным субъектам хозяйствования. В течение 2018-2019 годов было реализовано около 15 тыс. куб. м. древесины, в результате чего лесхоз недополучил более 50 миллионов гривен.
Как пишет «Слово и дело», вместе с Сысой в деле также обвиняют Александра Дыму, Александра Рудника, Татьяну Корниенко и Валерия Пасечника. Корниенко является родной сестрой экс-директора Гутянского лесхоза, она была руководителем, основателем, подписантом и главным бухгалтером фирмы «Стеклосервис». Пасечник был руководителем «Атлантис С», а также является двоюродным братом жены Виктора Сысы.
В феврале 2022 года Высший антикоррупционный суд признал Сысу виновным в попытке подкупа детектива НАБУ и приговорил его к 5,5 годам лишения свободы с конфискацией части имущества.
10 августа 2023 года Высший антикоррупционный суд поручил НАБУ найти Сысу и директоров четырех подконтрольных ему компаний, обвиняемых в завладении более 50 миллионов гривен.
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- • Дата публикации материала: 16 августа 2023 в 22:27;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бывший директор ГП «Гутянский лесхоз» в Харьковской области Виктор Сыса, признанный виновным в попытке подкупить детектива НАБУ и приговоренный к 5,5 годам лишения свободы, сбежал за границу.".