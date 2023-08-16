Засуджений за хабар ексголова харківського лісгоспу Сиса втік за кордон – ЗМІ

Колишній директор ДП “Гутянський лісгосп” у Харківській області Віктор Сиса, визнаний винним у спробі підкупити детектива НАБУ та засуджений до 5,5 років позбавлення волі, втік за кордон.

Про це пише видання “Слово і діло” з посиланням на співрозмовників в антикорупційних органах.

Нагадаємо, у липні 2019 року на нараді в Харкові на тему незаконної вирубки лісів у регіоні за участю президента Володимира Зеленського Віктора Сису було названо серед тих, хто причетний до незаконних лісозаготівель. Сиса на нараді був відсутній, і Зеленський особисто набрав його і запропонував зустрітися в Офісі президента.

30 жовтня 2019 року детективи НАБУ затримали директора Гутянського лісгоспу на хабарі в 100 тисяч доларів, який він пропонував старшому детективу за закриття кримінального провадження про протиправне відчуження значних обсягів неврахованої деревини лісгоспу та продажу лісоматеріалів за заниженими цінами.

У серпні 2021 року Сисі та двом його спільникам повідомили про підозру у незаконній вирубці лісу. За версією слідства, директор лісгоспу та керівники підконтрольних йому ТОВ організували схему продажу деревини за заниженими цінами зазначеним суб’єктам господарювання. Протягом 2018–2019 років було реалізовано близько 15 тис. куб. м. деревини, внаслідок чого лісгосп недоотримав понад 50 мільйонів гривень.

Як пише “Слово і діло”, разом із Сисою у справі також обвинувачують Олександра Диму, Олександра Рудніка, Тетяну Корнієнко та Валерія Пасічника. Корнієнко є рідною сестрою ексдиректора Гутянського лісгоспу, вона була керівником, засновником, підписантом і головним бухгалтером фірми «Стеклосервіс». Пасічник був керівником «Атлантіс С», а також є двоюрідним братом дружини Віктора Сиси.

У лютому 2022 року Вищий антикорупційний суд визнав Сису винним у спробі підкупити детектива НАБУ та засудив його до 5,5 років позбавлення волі з конфіскацією частини майна.

10 серпня 2023 року Вищий антикорупційний суд доручив НАБУ знайти Сису та директорів чотирьох підконтрольних йому компаній, які обвинувачуються у заволодінні понад 50 мільйонів гривень.