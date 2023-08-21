Напиляв дерев на 120 тис. грн: на Харківщині судитимуть чорного лісоруба

У січні цього року чоловік за допомогою бензопили пиляв дерева у лісовому насадженні поблизу села Нестеліївка Лозівського району Харківської області.

Своїми діями чорний лісоруб завдав збитків на майже 120 тисяч гривень. Його судитимуть у Лозівському міськрайонному суді області, повідомляють у Харківській обласній прокуратурі.

Чоловікові інкримінують незаконне вирубування дерев у захисних лісових насадженнях, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246 КК України).



Фото: Харківська облпрокуратура