Напиляв дерев на 120 тис. грн: на Харківщині судитимуть чорного лісоруба
У січні цього року чоловік за допомогою бензопили пиляв дерева у лісовому насадженні поблизу села Нестеліївка Лозівського району Харківської області.
Своїми діями чорний лісоруб завдав збитків на майже 120 тисяч гривень. Його судитимуть у Лозівському міськрайонному суді області, повідомляють у Харківській обласній прокуратурі.
Чоловікові інкримінують незаконне вирубування дерев у захисних лісових насадженнях, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246 КК України).
Фото: Харківська облпрокуратура
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Серпня 2023 в 21:01;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У січні цього року чоловік за допомогою бензопили пиляв дерева у лісовому насадженні поблизу села Нестеліївка Лозівського району Харківської області.".