На 15 років “сяде” зрадниця із Куп’янська: чим вона займалася

15 років ув’язнення отримала колишня співробітниця місцевого відділення ГУ ДМС у Куп’янську за співпрацю з РФ. Правоохоронці встановили, що у липні 2022 року вона обійняла посаду так званого «и. о. инспектора отдела миграционной службы» у незаконно створеному окупантами «Управлении внутренних дел ВГА Харьковской области».

“Загарбники облаштували пункт прийому документів для оформлення громадянства рф у приміщенні ЦНАПу. Там жінка приймала заяви від жителів Куп’янська та прилеглих населених пунктів, консультувала щодо отримання російських паспортів і оформлювала документи для надання згоди на набуття громадянства неповнолітніми віком від 14 до 18 років”, – пишуть у Харківській облпрокуратурі.

Також вона проходила службову підготовку, під час якої вивчала закони РФ. За весь час роботи на окупантів жінка встигла заробити 40 тисяч рублів.

“20 жовтня 2026 року за підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав 48-річну жінку винною у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Їй призначено максимально можливе покарання — 15 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, в органах державної влади, місцевого самоврядування та в органах, що надають публічні послуги, строком на 15 років з конфіскацією майна. Крім того, на підставі ст. 54 КК України її позбавлено 7 рангу державного службовця”, – зазначили правоохоронці.

Після деокупації Куп’янська зрадниця втекла до РФ. Наразі її оголосили у розшук, тому термін відбування покарання буде обчислюватися з дня її фактичного затримання.