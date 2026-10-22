Підземний контрнаступ “Велес” провели на Куп’янщині: ЗСУ зайшли в тил ворога

У 2-му корпусі НГУ “Хартія” розповіли деталі операції “Велес”, яку проводять бійці ЗСУ на Куп’янському напрямку. Бригадний генерал, командир корпусу Ігор Оболенський пояснив: передбачили плани противника та позбавили його можливості зайти в тил Куп’янська.

Угруповання під командуванням 2-го корпусу НГУ «Хартія» об’єднало підземний наступ із діями по поверхні та ударами БпЛА, зазначили у повідомленні. Під час контрнаступу СОУ змогли просунутися більше ніж на 15 кілометрів підземними комунікаціями в тил ворога.

“Ми спостерігали, як противник працює під землею. І вивчали, як він це робить. Росіяни мали намір використати газові шляхопроводи для проникнення в тил наших військ. Тоді ми самі пішли під землю”, – наголосив Оболенський.

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Крім цього, 30 росіян потрапили в полон, понад 100 – ліквідовані.

“Ми перемогли росіян у цій битві і впевнені, що переможемо у цій війні. Ми дістанемо ворога навіть з-під землі”, – підкреслив Оболенський.