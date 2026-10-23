Била битою, душила і розпиляла в обличчя газ: жінка намагалася вбити матір

До восьми років ув’язнення засудили жінку, яка намагалася вбити власну матір. За інформацією Харківської облпрокуратури, злочин стався у серпні 2025 року.

Розправитися з матір’ю жінка вирішила через труднощі, які виникли внаслідок спільного проживання, а також розбіжності щодо виховання дитини. До злочину нападниця підготувалася ретельно: взяла медичні рукавички, газовий балончик та дерев’яну биту.

“Зачекавши, поки мати вийде на подвір’я поратися по господарству, жінка підкралася ззаду та завдала їй близько десяти ударів битою по голові. Після цього вона розпилила потерпілій в обличчя сльозогінний газ. Попри важкі травми та кровотечу, жінці вдалося вихопити биту та відкинути її вбік. Тоді нападниця повалила матір на землю, сіла їй на живіт, схопила дерев’яну палицю та почала нею душити потерпілу”, – встановили у прокуратурі.

Постраждалу врятував перехожий. Почувши крик, він прибіг і силоміць стягнув жінку з матері. Після чого її доправили до лікарні – там медикам удалося реанімувати пацієнтку. Після чого нападницю затримали.

“Під час судового засідання обвинувачена повністю заперечувала свою вину та переконувала, що нібито просто намагалася надати потерпілій медичну допомогу, а тілесні ушкодження тій спричинила якась невідома особа. Втім, її версію було спростовано показаннями потерпілої та очевидців, протоколами слідчих експериментів, а також висновками експертиз. Також встановлено, що нападниця одразу після скоєного переодяглася та намагалася сховати криваві речі. За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Берестинської окружної прокуратури Харківської області 38-річну жінку визнано винною у незакінченому замаху на умисне вбивство (ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України)“, – зазначили правоохоронці.

У результаті суд ухвалив вирок – жінка проведе вісім років за ґратами.