На Харківщині затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві товариша.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, трагічна подія сталася ввечері 24 листопада у селі Балаклійської громади.

“Напередодні між чоловіками виникла суперечка. Згодом 61-річний чоловік, дочекавшись, коли його товариш засне, завдав йому удару ножем. Від отриманого поранення 56-річний потерпілий помер на місці”, – розповіли копи.

Правоохоронці затримали фігуранта. Йому повідомили про підозру в умисному вбивстві. Наразі чоловіку готуються обрати запобіжний захід.

Якщо провину доведуть, фігуранту “світить” до 15 років тюрми.

Нагадаємо, підозрюваного у вбивстві українського військового в Харкові затримали через три доби. За “роботу” російські спецслужби обіцяли кілеру 15 тис. доларів, повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула. Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Петро Токар повідомив, що так швидко встановити особу підозрюваного вдалося завдяки системі відеоспостереження “Безпечне місто”. Спрацювала система розпізнавання осіб, яку закупили цього року.