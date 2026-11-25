Колаборантів на п’ятий рік війни у Харківській області стало менше – про це можна зробити висновки зі статистики, яку МГ «Об’єктив» надали у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Нацполіція здійснює фіксацію, документування та облік правопорушень в межах своєї компетенції. У зв’язку з чим, Нацполіція повідомила статистичні данні щодо результатів розслідування суміжних злочинів проти основ національної безпеки на території Харківської області:

За ст. 111-1 КК України (колабораційна діяльність):

у 2022 році, від початку повномасштабного вторгнення виявили 1607 правопорушень, у межах яких оголошено 897 підозр;

у 2023 році – 487 правопорушення, оголошено 269 підозр;

у 2024 році – 322 правопорушення, оголошено 307 підозр;

у 2025 році – 136 правопорушень, оголошено 100 підозр;

у 2026 році (станом на 10 місяців) – 26 правопорушень, оголошено 55 підозр.

За ст. 114-2 КК України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розташування ЗСУ):

у 2022 році, від початку повномасштабного вторгнення до кінця року, виявили 6 правопорушень, оголошено 1 підозру;

у 2023 році – 2 правопорушення, оголошено 1 підозру;

у 2024 році – 2 правопорушення, оголошено 3 підозри;

у 2025 році – 9 правопорушень, оголошено 4 підозри;

у 2026 році (станом на листопад), нових правопорушень не зафіксовано та підозри не оголошували.