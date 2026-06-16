Колишній артист цирку, що наводив удари РФ по Харкову, хотів зменшити строк
Але Харківський апеляційний суд залишив без змін покарання зраднику, який передавав у РФ дані про локації Сил оборони, повідомляє обласна прокуратура.
У квітні 2024 року харків’янин, що раніше працював у сфері естрадно-циркового мистецтва, у Telegram почав спілкуватися з агентом РФ. Маючи антиукраїнські погляди, зрадник вирішив «допомогти» росіянам у війні проти власної держави.
Вже у травні він зібрав інформацію про розташування українських воїнів і військової техніки у Харкові та передав її співрозмовнику. Ймовірно, ці розвіддані росіяни використали для здійснення ударів по позиціях Сил оборони.
Правоохоронці затримали інформатора у липні 2025 року, взято під варту. На суді зрадник визнав вину у повному обсязі.
51-річного чоловіка визнали винним у поширенні інформації про розташування ЗСУ. Індустріальний райсуд Харкова засудив його до 8 років позбавлення волі.
Адвокат зрадника просив пом’якшити засудженому покарання і зменшити строк до 6 років ув’язнення. Натомість Харківський апеляційний суд відмовив захисту у задоволенні скарги і залишив без змін вирок суду першої інстанції.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: агент, артист цирка, навідник, суд, Харків, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Червня 2026 в 21:53;