Колишній артист цирку, що наводив удари РФ по Харкову, хотів зменшити строк

Але Харківський апеляційний суд залишив без змін покарання зраднику, який передавав у РФ дані про локації Сил оборони, повідомляє обласна прокуратура.

У квітні 2024 року харків’янин, що раніше працював у сфері естрадно-циркового мистецтва, у Telegram почав спілкуватися з агентом РФ. Маючи антиукраїнські погляди, зрадник вирішив «допомогти» росіянам у війні проти власної держави.

Вже у травні він зібрав інформацію про розташування українських воїнів і військової техніки у Харкові та передав її співрозмовнику. Ймовірно, ці розвіддані росіяни використали для здійснення ударів по позиціях Сил оборони.

Правоохоронці затримали інформатора у липні 2025 року, взято під варту. На суді зрадник визнав вину у повному обсязі.

51-річного чоловіка визнали винним у поширенні інформації про розташування ЗСУ. Індустріальний райсуд Харкова засудив його до 8 років позбавлення волі.

Адвокат зрадника просив пом’якшити засудженому покарання і зменшити строк до 6 років ув’язнення. Натомість Харківський апеляційний суд відмовив захисту у задоволенні скарги і залишив без змін вирок суду першої інстанції.