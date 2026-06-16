Live

Колишній артист цирку, що наводив удари РФ по Харкову, хотів зменшити строк

Події 21:53   16.06.2026
Оксана Якушко
Колишній артист цирку, що наводив удари РФ по Харкову, хотів зменшити строк

Але Харківський апеляційний суд залишив без змін покарання зраднику, який передавав у РФ дані про локації Сил оборони, повідомляє обласна прокуратура.

У квітні 2024 року харків’янин, що раніше працював у сфері естрадно-циркового мистецтва, у Telegram почав спілкуватися з агентом РФ. Маючи антиукраїнські погляди, зрадник вирішив «допомогти» росіянам у війні проти власної держави.

Вже у травні він зібрав інформацію про розташування українських воїнів і військової техніки у Харкові та передав її співрозмовнику. Ймовірно, ці розвіддані росіяни використали для здійснення ударів по позиціях Сил оборони.

Правоохоронці затримали інформатора у липні 2025 року, взято під варту. На суді зрадник визнав вину у повному обсязі.

51-річного чоловіка визнали винним у поширенні інформації про розташування ЗСУ. Індустріальний райсуд Харкова засудив його до 8 років позбавлення волі.

Адвокат зрадника просив пом’якшити засудженому покарання і зменшити строк до 6 років ув’язнення. Натомість Харківський апеляційний суд відмовив захисту у задоволенні скарги і залишив без змін вирок суду першої інстанції.

Читайте також: Росіяни перерізали залізницю, якою везли провіант та зброю для ЗСУ

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Підозра посадовиці через загибель дитини; атака БпЛА – підсумки 16 червня
Підозра посадовиці через загибель дитини; атака БпЛА – підсумки 16 червня
16.06.2026, 23:00
Росіяни перерізали залізницю, якою везли провіант та зброю для ЗСУ
Росіяни перерізали залізницю, якою везли провіант та зброю для ЗСУ
16.06.2026, 20:50
Новини Харкова – головне 16 червня: постраждалі в Балаклії, удари по місту
Новини Харкова – головне 16 червня: постраждалі в Балаклії, удари по місту
16.06.2026, 22:00
Колишній артист цирку, що наводив удари РФ по Харкову, хотів зменшити строк
Колишній артист цирку, що наводив удари РФ по Харкову, хотів зменшити строк
16.06.2026, 21:53
Дощ і гроза. Прогноз погоди на 17 червня у Харкові й області
Дощ і гроза. Прогноз погоди на 17 червня у Харкові й області
16.06.2026, 19:54
Врятував двох: 8-річний Артем із Харкова отримав нагороду «Діти Герої»
Врятував двох: 8-річний Артем із Харкова отримав нагороду «Діти Герої»
16.06.2026, 18:27

Новини за темою:

05.05.2026
За $165 наводив удари РФ по Харкову й області: зрадник отримав 15 років
08.04.2026
Агент РФ збирав дані про ЗСУ на Ізюмському відтинку фронту: сидітиме 15 років
18.09.2025
Воїни ЗСУ могли довіритись агенту РФ на Харківщині – СБУ спрацювала вчасно
11.08.2025
Агентка РФ хотіла, щоб Харків перетворили на «рівне поле» – її судитимуть
28.07.2025
15 років за ґратами отримав шпигун росіян, що працював в Укртелекомі


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Колишній артист цирку, що наводив удари РФ по Харкову, хотів зменшити строк», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 16 Червня 2026 в 21:53;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Але Харківський апеляційний суд залишив без змін покарання зраднику, який передавав у РФ дані про локації Сил оборони, повідомляє обласна прокуратура.".