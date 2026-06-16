Росіяни перерізали залізницю, якою везли провіант та зброю для ЗСУ

Окупанти перерізали залізницю в районі автотраси Р-79 між Платонівкою та Богуславкою на Харківщині, повідомив військовий оглядач, координатор моніторингової групи «Інформаційний опір» Костянтин Машовець в ефірі NEMYRIALIVE.

На Південно-Слобожанському напрямку, воно ж Харківське чи Вовчанське, тривають бої у південно-східній частині Вовчанська.

«Противник намагається розширити своє вклинення штурмами у напрямку Мар’їно – Зибино, на схід від Вовчанська. Намагаються вийти на річку Вовча, але поки що безрезультатно. І бої продовжуються в районі Синельниково, Цегельного, Вільчі, Лиману», – описує оперативну ситуацію Машовець.

Росіянам вдалося трохи розширити своє вклинення в районі Графського, але на цьому успіхи закінчуються.

На Великобурлуцькому напрямку також без змін після того, як ЗСУ трохи відтіснили росіян у районі Амбарного та Одрадного.

Але південніше сили 6-ї армії загальновійськового противника зі складу угруповання військ Північ спорадично намагаються просунутися у північно-західному напрямку на Великий Бурлук. Основна мета – обійти вузол оборони ЗСУ в районі Колодязного, щоб розширити свій плацдарм на річці Оскіл.

На Куп’янському напрямку угруповання військ Захід та частково 68-ма стрілецька дивізія 6-ї армії, яка також діє на плацдармі на Осколі, намагається ліквідувати плацдарм ЗСУ на схід від Куп’янська.

«Продовжуються спроби наростити зусилля за напрямком Піщане – Куп’янськ-Вузловий. Бої йдуть у районі Курилівки, Ківшарівки. Є вклинення малих піхотних груп противника, також у районі Петропавлівки. Але поки що особливих результатів у противника немає. Сенс його зусиль: розсікти плацдарм ЗСУ і потім ліквідувати частинами, спочатку північну, потім південну частину. Зараз противнику це завдання виконати не вдається», – підсумував Машовець.

Немає змін і у напрямку на Борову. А повідомлення про прорив супротивника до Борової не відповідають дійсності: росіянам не вдається прорватися через висоти на захід від річки Чорний Жеребець.

«Єдиний успіх противника на цій ділянці – це перерізання залізниці в районі автодороги Р-79 між Платонівкою та Богуславкою. Це ускладнює забезпечення підрозділів ЗСУ, які обороняються у районі Загризового, Нової Кругляківки та Богуславки. Українським захисникам доводиться через повноводну ділянку Оскола отримувати провіант та снаряди, що досить важко робити під вогнем супротивника», – розповів військовий аналітик.