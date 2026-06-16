Врятував двох: 8-річний Артем із Харкова отримав нагороду «Діти Герої»
Артем Лукащев став одним із 10 лауреатів щорічної акції МВС “Діти Герої”, повідомили у ДСНС Харківської області.
Артема відзначили за вчинок, завдяки якому вдалося врятувати два життя. 8-річний хлопчик не розгубився під час пожежі у власній квартирі, він своєчасно зателефонував на «101», назвав адресу та розповів, що поруч із ним бабуся, яка не може самостійно вийти із задимленої будівлі.
Завдяки його виклику рятувальники встигли вивести Артема та його бабусю на свіже повітря, тож вони не постраждали.
Акція МВС «Діти Герої» вже четвертий рік поспіль вітає дітей, які у критичній ситуації проявили мужність, рішучість і небайдужість. Цьогоріч правоохоронці відзначили десятьох юних українців.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Червня 2026 в 18:27;