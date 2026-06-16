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Спас двоих: 8-летний Артем из Харькова получил награду «Дети Герои»

Общество 18:27   16.06.2026
Оксана Якушко
Спас двоих: 8-летний Артем из Харькова получил награду «Дети Герои»

Артем Лукащев стал одним из 10 лауреатов ежегодной акции МВД «Дети Герои», сообщили в ГСЧС Харьковской области.

Артема отметили за поступок, благодаря которому удалось спасти две жизни. 8-летний мальчик не растерялся во время пожара в собственной квартире и своевременно позвонил по телефону на «101», назвал адрес и рассказал, что рядом с ним бабушка, которая не может самостоятельно выйти из задымленного здания.

Благодаря его вызову спасатели успели вывести Артема и его бабушку на свежий воздух, поэтому они не пострадали.

Акция МВД «Дети Герои» уже четвертый год подряд отмечает детей, проявивших в критической ситуации мужество, решительность и неравнодушие. В этом году правоохранители отметили десять юных украинцев.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 16 июня 2026 в 18:27;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Артем Лукащев стал одним из 10 лауреатов ежегодной акции МВД «Дети Герои», сообщили в ГСЧС Харьковской области.".