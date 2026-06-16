Спас двоих: 8-летний Артем из Харькова получил награду «Дети Герои»

Артем Лукащев стал одним из 10 лауреатов ежегодной акции МВД «Дети Герои», сообщили в ГСЧС Харьковской области.

Артема отметили за поступок, благодаря которому удалось спасти две жизни. 8-летний мальчик не растерялся во время пожара в собственной квартире и своевременно позвонил по телефону на «101», назвал адрес и рассказал, что рядом с ним бабушка, которая не может самостоятельно выйти из задымленного здания.

Благодаря его вызову спасатели успели вывести Артема и его бабушку на свежий воздух, поэтому они не пострадали.

Акция МВД «Дети Герои» уже четвертый год подряд отмечает детей, проявивших в критической ситуации мужество, решительность и неравнодушие. В этом году правоохранители отметили десять юных украинцев.