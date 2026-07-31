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Нападав на жінок на городах та вулицях Лозової: суд виніс вирок рецидивісту

Події 19:17   31.07.2026
Оксана Горун
Нападав на жінок на городах та вулицях Лозової: суд виніс вирок рецидивісту

Вісім років проведе у в’язниці 46-річний мешканець Лозової – за серію розбійних нападів, які відбувалися у 2023 році.

Подробиці справи повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

“Перший випадок стався у червні 2023 року у селі Українське Лозівського району. Фігурант помітив жінку, яка працювала на власному городі. Пересуваючись крізь високу траву, він підкрався та напав на неї. Попри опір жінки, нападник ударив її кулаком у голову та силою зірвав з шиї срібний ланцюжок, після чого втік”, – поінформували прокурори.

Ще два напади сталися в самій Лозовій. На одну жінку грабіжник чатував біля місцевого гуртожитку. Він звалив перехожу на землю та відібрав у неї сумку. А за кілька днів скоїв ще одне пограбування – біля торгової бази місцевого підприємства.

“Повалив потерпілу на землю, бив кулаками по голові та почав душити. Жінка чинила активний опір і, захищаючись, вкусила нападника за палець. Тим не менш, той заволодів її золотим браслетом і сумкою з мобільним телефоном”, – зазначили в прокуратурі.

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У момент цього нападу підозрюваний був п’яний. Уже наступного дня його знайшли, а в нього вдома виявили викрадені речі решти постраждалих. Свою провину в суді чоловік не визнав. Але доказів виявилося достатньо, щоб винести йому обвинувальний вирок. Прокурори зазначили: раніше цей громадянин уже сидів – за грабіж та зґвалтування.

Нагадаємо, в Харкові затримали 28-річного чоловіка, який напав на дитину. За версією слідства, підозрюваний скинув 13-річного хлопця з велосипеда, відібрав у нього бездротові навушники та розбив мобільний телефон. Врятуватися підлітку вдалося завдяки перехожій, яка відволікла нападника. Хлопчик розповів про напад батькам, які викликали поліцію та “швидку”. Постраждалий у лікарні.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2026 в 19:17;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вісім років проведе у в’язниці 46-річний мешканець Лозової – за серію розбійних нападів, які відбувалися у 2023 році".