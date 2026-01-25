Live

Вирвав сумку з грошима: у Харкові сталося пограбування серед дня

Події 14:02   25.01.2026
Оксана Якушко
Вирвав сумку з грошима: у Харкові сталося пограбування серед дня

Вдень 23 січня чоловік вирвав сумку із рук дівчини після того, як вона зняла гроші у банкоматі, повідомляє Нацполіція.

Інцидент стався у Немишлянському районі. Дочекавшись, поки дівчина зніме кошти в банкоматі супермаркету, зловмисник вийшов за нею на вулицю та вирвав з рук сумку, в якій знаходилися 20 тисяч гривень, мобільний телефон і ключі, після чого втік з місця події.

До поліції звернувся батько постраждалої. Слідчі протягом кількох годин встановили особу нападника – це 30-річний зловмисник.

Його затримали, слідчі відкрили кримінальну справу та повідомили про підозру у пограбуванні. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.

Автор: Оксана Якушко
