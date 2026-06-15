Генштаб: на півночі Харківщини йдуть два бої, на Куп’янщині ворог не атакував

З початку доби окупанти атакували на Харківщині чотири рази, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

Зокрема, на Південно-Слобожанському напрямку ворог намагався покращити своє положення в районах населених пунктів Ізбицьке, Вільча, Вовчанськ та Вовчанські Хутори. Дві атаки ще тривають.

На Куп’янському напрямку війська РФ не штурмували.

Загалом по всій лінії фронту зафіксували 54 атаки.

Нагадаємо, у зведенні за 12 червня Інститут вивчення війни (ISW) інформував: ворог продовжує проводити наступальні операції на Харківщині, однак на жодному напрямку успіхів не має. Детальніше.