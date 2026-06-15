Генштаб: на півночі Харківщини йдуть два бої, на Куп’янщині ворог не атакував
Фото: Генштаб ЗСУ
З початку доби окупанти атакували на Харківщині чотири рази, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
Зокрема, на Південно-Слобожанському напрямку ворог намагався покращити своє положення в районах населених пунктів Ізбицьке, Вільча, Вовчанськ та Вовчанські Хутори. Дві атаки ще тривають.
На Куп’янському напрямку війська РФ не штурмували.
Загалом по всій лінії фронту зафіксували 54 атаки.
Нагадаємо, у зведенні за 12 червня Інститут вивчення війни (ISW) інформував: ворог продовжує проводити наступальні операції на Харківщині, однак на жодному напрямку успіхів не має. Детальніше.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Червня 2026 в 16:45;