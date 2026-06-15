Нічна атака на Харків: імена загиблих рятувальників, стан постраждалих 📹

Вночі Харків пережив масований обстріл. Внаслідок удару загинули п’ятеро людей, серед них – четверо працівників ДСНС, 13 людей постраждали. Наслідки «прильотів» ще ліквідовують.

За даними ДСНС України, через ворожий удар у місті загинули:

командир відділення, головний майстер-сержант служби цивільного захисту Дмитрій Бойко;

пожежний-рятувальник, сержант служби цивільного захисту Данило Тіщенко;

пожежний-рятувальник, сержант служби цивільного захисту Сергій Маковецький;

водій, майстер-сержант служби цивільного захисту Вадим Зінченко.

«Вони до останнього залишалися в строю, виконуючи свій службовий обов’язок. Віддані присязі, мужні та незламні, вони назавжди залишаться в нашій пам’яті, пам’яті своїх побратимів, рідних, друзів і всіх українців», – пишуть у ДСНС.

Зокрема, Вадим Зінченко 1983 року народження народився і виріс у Золочеві, повідомляє видання «Зоря».

«Тут створив родину, з дружиною вони виховали донечку. Його любили й поважали колеги, друзі, сусіди, бо мав добре серце і золоті руки. У вільний від основної роботи час він допомагав людям ремонтувати автомобілі, даючи транспорту друге життя», – йдеться у повідомленні.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов інформує, що внаслідок атаки 13 людей постраждали. Чотирьох шпиталізували: двоє чоловіків перебувають у вкрай важкому стані в реанімації, двоє жінок — у стабільному стані. Також у лікарні знаходиться одномісячна дитина.

На місцях «прильотів» ще гасять пожежі, додає Синєгубов.

Відео: Олег Синєгубов

«Після цього розпочнемо детальне обстеження території, щоб переконатися, що під завалами не залишилися люди. Ворог застосував цинічну тактику повторного удару. Спочатку атакував місто ударними безпілотниками, а згодом цілеспрямовано завдав кількох ракетних ударів по людях, які ліквідовували наслідки попередньої атаки», – додав начальник ХОВА.

Нагадаємо, вночі 15 червня Харків пережив масовану атаку. Спершу армія РФ випустила БпЛА. Близько 1:30 під ударом опинилися Холодногірський та Шевченківський райони. Потім, за даними директора департаменту надзвичайних ситуацій Богдана Гладких, ворог запустив чотири балістичні ракети, попередньо, «Іскандер-М». Внаслідок «прильоту» загинули чотири рятувальники та працівник департаменту надзвичайних ситуацій, які ліквідували наслідки удару в Холодногірському районі, інформували в Харківській обласній прокуратурі. 13 людей отримали поранення.