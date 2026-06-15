Генштаб: на севере Харьковщины идут два боя, на Купянщине враг не атаковал

С начала суток оккупанты атаковали на Харьковщине четыре раза, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

В частности, на Южно-Слобожанском направлении враг пытался улучшить свое положение в районах населенных пунктов Избицкое, Вильча, Волчанск и Волчанские Хутора. Две атаки продолжаются.

На Купянском направлении войска РФ не штурмовали.

В общем по всей линии фронта зафиксировали 54 атаки.

Напомним, в сводке за 12 июня Институт изучения войны (ISW) информировал: враг продолжает проводить наступательные операции на Харьковщине, однако ни на одном направлении успехов не имеет. Детальнее.