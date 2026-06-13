Оккупанты атакуют и пытаются проникнуть в Купянск: есть ли успехи – ISW
Институт изучения войны (ISW) информирует: враг продолжает проводить наступательные операции на Харьковщине, однако ни на одном направлении успехов не имеет.
«Российские войска продолжили наступательные операции на севере Харьковской области 11 и 12 июня, но не продвинулись вперед. Ни российские, ни украинские источники не сообщали о наземной активности в направлении Великого Бурлука 12 июня», — отметили аналитики.
При этом, говорят в ISW, войска РФ продолжают операции по проникновению в направлении Купянска.
«Опубликованные 11 июня видеозаписи с геолокацией показывают, как украинские силы наносят удары по российским войскам в северной и центральной частях Купянска после того, как, по оценке ISW, были операции по проникновению российских войск», — добавили аналитики.
Напомним, «Освобождение» Боровой для ВС РФ превращается в повторение «освобождения Купянска». Оккупанты не только не могут обеспечить тот результат, который уже заявили, но теряют позиции. Причины происходящего проанализировал военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.
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- • Дата публикации материала: 13 июня 2026 в 11:43;