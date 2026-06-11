СОУ расширили зону контроля в районе Боровой — Коваленко

«Освобождение» Боровой для ВС РФ превращается в повторение «освобождения Купянска». Оккупанты не только не могут обеспечить тот результат, который уже заявили, но и теряют позиции.

Причины происходящего проанализировал военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

«В прошлом месяце россияне заявляли, что они полностью контролируют Боровую. Так вот, самое интересное то, что в районе Боровой Силы обороны Украины расширили зону контроля в северо-восточном направлении. То есть, здесь мы также контратаковали и вернули некоторые позиции. То есть мы можем констатировать: проблемы у россиян с удержанием позиций – это не только Юг, это не только Покровско-Мирноградская агломерация, где происходят «качели». Это еще много других локаций, с которыми россияне не могут справиться», — заявил Коваленко в обзоре на Oboz.ua .

Аналитик связывает происходящее с «логистическим локдауном», в котором оказалась оккупационная армия в Украине. А причина этого локдауна — в повышении эффективности и глубины работы украинских дронов.

«Постепенно россияне теряют контроль в вопросах обеспечения собственных войск достаточным количеством боекомплекта, провизии, материально-техническим обеспечением, ротацией, элементарной компенсацией потерь. Потому что многое не доезжает. Если что-то не доезжает, нужно отправлять еще. Если отправлять еще, это как-то выбивается из графика по количеству, иногда это приводит к дефициту. Мы уже можем наблюдать этот дефицит», — сказал обозреватель ИС.

Напомним, в сводках российского Генштаба идет масштабное виртуальное наступление. В конце мая начальник ГШ ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что его войска «освободили населенный пункт Боровая». Такое откровенное вранье поразило даже опытных «z-военкоров». В оккупантском сегменте Telegram произошел настоящий взрыв эмоций: от злости и разочарования до откровенного издевательства над командованием вооруженных сил РФ. Подробно мы разбирали эту ситуацию в обзоре фронта МГ «Объектив».