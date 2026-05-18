«Новые трюки под куполом Оскола»: россияне оккупировали Боровую?
«Цирковым выступлением» назвали аналитики проекта Deep State заявления ГВ «Запад» о полной оккупации Боровой. Как оказалось, в этот раз россияне решили особо не стараться – они просто выдали уже давно захваченный населенный пункт за Боровую.
Эксперты установили: оккупанты сняли видео в селе Коломыйчиха Луганской области и заявили, что находятся в Боровой на Харьковщине.
«К@ц@пы решили, что не нужно даже туда бежать с флагом. Достаточно нарезать движения пехоты за 25 километров, домонтировать пролет разведывательного дрона над самой Боровой и все — как говорят «дело в шляпе», – написали в DeepState.
- • Дата публикации материала: 18 мая 2026 в 09:32;