Новости Харькова — главное за 18 мая: как прошла ночь
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:10
КАБы, баллистика, БпЛА летели на Харьковщину этой ночью
В Харькове и области тревогу объявили еще накануне вечером – в 21:17. Тогда в Воздушных силах ВСУ предупредили, что на соседнюю, Сумскую область, россияне запускают КАБы. А уже в 22:01 авиабомбы зафиксировали на севере Харьковщины.
После полуночи, в 00:12, на Харьковщине зафиксировали дроны – они взяли курс на Днепропетровскую область. А в 01:05 добавилась угроза баллистики. После этого в течение ночи защитники неба писали о беспилотниках, баллистике, КАБах и ракетах, которые периодически появлялись в регионе.
Информации о взрывах и «прилетах» в Харькове не было. По состоянию на 07:10 в регионе «тихо».
- • Дата публикации материала: 18 мая 2026 в 07:10;