«Прилеты» в Москве и области — Зеленский заявил о справедливости (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал массированный налет БпЛА на столичный регион РФ.

«Вполне справедливы наши ответы на российское затягивание войны и удары по нашим городам и громадам. В этот раз украинские дальнобойные санкции достигли Московского региона, и мы четко говорим россиянам: их государство должно закончить свою войну. Украинские производители дронов и ракет продолжают свою работу. Благодарен СБУ и всем Силам обороны Украины за меткость. Дистанция от государственной границы Украины – более 500 км. Концентрация российской ПВО в Московском регионе – самая большая. Но преодолеваем. Слава Украине!» — написал Зеленский.

Он также опубликовал видео масштабного пожара, как сообщают, на нефтеперерабатывающем заводе в Подмосковье.

Видео: Владимир Зеленский/Telegram

Ранее российские пропагандисты информировали о сотнях дронов, якобы сбитых ПВО. При этом на видео, которое распространилось в Telegram-каналах, видно масштабный пожар, а также — «прилеты» сбитых с курса РЭБом дронов по домам.