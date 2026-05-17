«Прилеты» в Москве и области — Зеленский заявил о справедливости (видео)

Мир 12:57   17.05.2026
Оксана Горун
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал массированный налет БпЛА на столичный регион РФ.

«Вполне справедливы наши ответы на российское затягивание войны и удары по нашим городам и громадам. В этот раз украинские дальнобойные санкции достигли Московского региона, и мы четко говорим россиянам: их государство должно закончить свою войну. Украинские производители дронов и ракет продолжают свою работу. Благодарен СБУ и всем Силам обороны Украины за меткость. Дистанция от государственной границы Украины – более 500 км. Концентрация российской ПВО в Московском регионе – самая большая. Но преодолеваем. Слава Украине!» — написал Зеленский.

Он также опубликовал видео масштабного пожара, как сообщают, на нефтеперерабатывающем заводе в Подмосковье.

Видео: Владимир Зеленский/Telegram

Ранее российские пропагандисты информировали о сотнях дронов, якобы сбитых ПВО. При этом на видео, которое распространилось в Telegram-каналах, видно масштабный пожар, а также — «прилеты» сбитых с курса РЭБом дронов по домам.

Читайте также: В Киеве завершили разбор завалов многоэтажки: 24 погибших, среди них – дети

Новости Харькова — главное за 17 мая: ночные «прилеты» и смертельный удар КАБ
Ночные «прилеты» в Харькове: Терехов о последствиях
Водитель BMW из Харькова сбил военного ТЦК в Ровно (видео)
Ответ за Киев: БпЛА массированно атакуют Москву и область, подробности (видео)
Последствия ночного «прилета» на Салтовке показала ГСЧС: горели машины (фото)
  • • Дата публикации материала: 17 мая 2026 в 12:57;

