Охота на авто в Слатино: враг бьет FPV-дронами

Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко рассказал, что за сутки зафиксировали два случая удара FPV-дронами в Слатино.

Он уточнил: первая атака была накануне около 17:40, вторая произошла сегодня в 07:20. Оккупанты били по машинам FPV-дронами на оптоволокне. Авто были припаркованы возле домов.

«Незначительные повреждения также получили заборы, хозяйственные постройки и дома. Владельцы автомобилей в это время находились в домах и, к счастью, не получили ранений», – добавил Задоренко.

Напомним, ранее мэр Игорь Терехов заявил, что антидроновые сетки не будут панацеей для Харькова. Город обстреливают «Шахедами», управляемыми авиабомбами и баллистикой, и ни одна такая сетка не способна остановить эти виды вооружения. Он подчеркнул, что дроны-камикадзе «Ланцет», от которых антидроновые сетки могут защитить, россияне используют преимущественно возле линии фронта. В Харькове же такие случаи единичные.