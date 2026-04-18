Охота на авто в Слатино: враг бьет FPV-дронами
Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко рассказал, что за сутки зафиксировали два случая удара FPV-дронами в Слатино.
Он уточнил: первая атака была накануне около 17:40, вторая произошла сегодня в 07:20. Оккупанты били по машинам FPV-дронами на оптоволокне. Авто были припаркованы возле домов.
«Незначительные повреждения также получили заборы, хозяйственные постройки и дома. Владельцы автомобилей в это время находились в домах и, к счастью, не получили ранений», – добавил Задоренко.
Напомним, ранее мэр Игорь Терехов заявил, что антидроновые сетки не будут панацеей для Харькова. Город обстреливают «Шахедами», управляемыми авиабомбами и баллистикой, и ни одна такая сетка не способна остановить эти виды вооружения. Он подчеркнул, что дроны-камикадзе «Ланцет», от которых антидроновые сетки могут защитить, россияне используют преимущественно возле линии фронта. В Харькове же такие случаи единичные.
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: авто, дрони, дроны, задоренко, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Охота на авто в Слатино: враг бьет FPV-дронами», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 18 апреля 2026 в 11:22;