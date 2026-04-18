Машовец: на севере ВСУ зачистили село, на Купянщине у РФ непроизвольная пауза
Обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец проанализировал ситуацию на фронте в Харьковской области и констатировал, что на двух направлениях у россиян возникли проблемы.
Согласно данным аналитика, ВСУ, скорей всего, удалось остановить продвижение российских солдат группы «Белгород\Харьков» в районе Волчанска в направлении Старого Салтова и Белого Колодезя.
«В районе Прилипки, вероятно, украинским подразделениям, действующим вдоль Северского Донца, удалось оттеснить противника от дороги на Синельниково к лесному массиву. В районе Вильчи, ВСУ, вероятно, «зачистили» центральную и южную часть села. Отдельные российские пехотные группы пока ещё держаться в районе улиц Кольцевой и Волчанской. Однако, судя по всему, им таки придётся отойти оттуда в северном направлении, к железной дороге», – написал Машовец.
Тем временем продолжаются бои в юго-восточной части Волчанска. Ввиду этого россияне не могут начать наступление в сторону Волчанска-Белого Колодезя.
«По сути, российскому командованию на Волчанском направлении пока не удалось решить даже промежуточную задачу – полностью и уверенно взять под контроль район Синельниково – Цегельное – Вильча – Лиман. Без чего наступать на Белый Колодязь – весьма чревато», – констатировал Машовец.
Тем временем на Купянском направлении продолжаются бои за плацдарм СОУ на востоке от Купянска.
«Практическая реализация замысла командования группы войск «Запад» и её 1-й танковой армии, в частности, который, очевидно, предполагает его «сдавливание» с флангов (с севера и юга), в течение двух крайних недель, вероятно, получила, так сказать, «непроизвольную» паузу. В северной части плацдарма, где российские войска упорно пытаются пробиться в «Заосколье» (восточная часть Купянска) и где им удалось, в конце концов, зацепится, неделю назад, несколькими пехотными группами за Петропавловку. Дальше дело застопорилось. Атаки на Кучеровку оказались малорезультативными», – отметил эксперт.
Не удается россиянам прорваться и в районах Куриловки, Песчаного и Ковшаровки. «Отрезвляющими» контратаки СОУ назвал Машовец на этом участке фронта.
«В результате – противник был вынужден пока приостановить свои, достаточно активные до этого «телодвижения» в сторону столь вожделенного генералом Герасимовым Купянска – Узлового», – отметил аналитик.
- • Дата публикации материала: 18 апреля 2026 в 10:35;