На Харьковщине СОУ отбили 11 штурмов россиян – Генштаб
Утром 25 мая Генштаб ВСУ проинформировал, что в течение минувших суток в Харьковской области оккупанты пытались прорваться 11 раз.
На Южно-Слобожанском направлении зафиксировали семь боестолкновений около Фиголовки, Ветеринарного, Старицы, Охримовки и Терновой.
На Купянском – ВСУ отбили пять атак ВС РФ в сторону Новоосиново.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 233 боевых столкновения. Вчера противник нанес один ракетный удар с применением 89 ракет и 89 авиационных ударов, сбросив 261 управляемую авиабомбу. Кроме того, применил 9975 дронов-камикадзе и произвел 2898 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 58 из реактивных систем залпового огня», – добавили в ГШ.
Потери врага следующие:
- • Дата публикации материала: 25 мая 2026 в 08:08;