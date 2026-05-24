На Купянщине – затишье: данные Генштаба ВСУ на 16:00
Фото: 106 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ
В вечерней сводке 25 мая Генштаб ВСУ сообщил, что основное внимание противника было сосредоточено на севере Харьковщины.
Так на Южно-Слобожанском направлении зафиксировали одно боестолкновение в районе Фиголовки.
На Купянском, Ореховском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.
Напомним, поровну – по пять атак было на двух направлениях на Харьковщине в течение прошлых суток, писали в Генштабе ВСУ в утренней сводке 24 мая. На Южно-Слобожанском направлении зафиксировали пять боестолкновений в районе Петро-Ивановки, Терновой и Старицы. На Купянском – ВСУ отбили пять штурмов россиян около Купянска-Узлового, Ковшаровки и Колесниковки.
- • Дата публикации материала: 24 мая 2026 в 16:55;