В ближайший час в Харькове и области будет опасно – надвигается гроза

В Региональном центре по гидрометеорологии сообщили, что в ближайший час на Харьковщине ожидается опасная погода.

Синоптики предупреждают: в ближайший час и до конца суток в Харьковской области будет гроза. Ввиду этого в регионе объявили первый, желтый уровень опасности.

Напомним, прогноз погоды на воскресенье, 24 мая, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии. В Харьковской области в течение 24 мая местами ожидают кратковременный дождь и грозу. В течение дня сохранится переменная облачность. Температура воздуха будет колебаться ​​от 21 до 26°. В Харькове день пройдет без осадков. Днем ​​столбик термометра поднимется до 24 – 26°.