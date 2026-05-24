В ближайший час в Харькове и области будет опасно – надвигается гроза
В Региональном центре по гидрометеорологии сообщили, что в ближайший час на Харьковщине ожидается опасная погода.
Синоптики предупреждают: в ближайший час и до конца суток в Харьковской области будет гроза. Ввиду этого в регионе объявили первый, желтый уровень опасности.
Напомним, прогноз погоды на воскресенье, 24 мая, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии. В Харьковской области в течение 24 мая местами ожидают кратковременный дождь и грозу. В течение дня сохранится переменная облачность. Температура воздуха будет колебаться от 21 до 26°. В Харькове день пройдет без осадков. Днем столбик термометра поднимется до 24 – 26°.
- • Дата публикации материала: 24 мая 2026 в 15:40;