Live

В Харькове – «прилет»: Терехов сообщил подробности

Происшествия 14:28   24.05.2026
Николь Костенко-Лагутина
В Харькове – «прилет»: Терехов сообщил подробности

Мэр Игорь Терехов проинформировал, что россияне выпустили БпЛА типа «Молния» по Харькову около 14:15.

Дополнено в 14:35. Начальник ХОВА Олег Синегубов отметил: пострадавших из-за атаки нет.

«По предварительной информации, «прилет» — на открытой территории в частном сектор», – добавил Синегубов.

14:28. Известно, что ВС РФ атаковали частный сектор в Киевском районе.

«Последствия уточняются», – добавил городской голова.

Ранее МГ «Объектив» также сообщала, что в период с 09:10 до 10:25 вооруженные силы РФ совершили атаку по г. Богодухов. Предварительно, враг применил по меньшей мере три БпЛА типа «Молния». Зафиксировано попадание в дорожное покрытие в центральной части города, сообщили в прокуратуре. Пострадавших – 13. Шестеро человек в больницах, часть из них госпитализированы – это 33-летняя и 49-летняя женщины, а также мужчины 36, 47, 53 и 66 лет. Двое человек – 48-летний мужчина и 49-летняя женщина получили острую стрессовую реакцию. Им оказали помощь на месте происшествия.

Читайте также: Заявляют о «вражде между жителями Харькова и Люботина»: кто избил подростков

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Больше 50 пострадавших, есть погибшие: обстрел Киева сегодня (обновлено)
Больше 50 пострадавших, есть погибшие: обстрел Киева сегодня (обновлено)
24.05.2026, 09:57
Новости Харькова — главное 24 мая: обстрел Богодухова, удар по городу
Новости Харькова — главное 24 мая: обстрел Богодухова, удар по городу
24.05.2026, 15:17
В Харькове – «прилет»: Терехов сообщил подробности
В Харькове – «прилет»: Терехов сообщил подробности
24.05.2026, 14:28
13 пострадавших в Богодухове: россияне атаковали город БпЛА (дополнено)
13 пострадавших в Богодухове: россияне атаковали город БпЛА (дополнено)
24.05.2026, 12:20
Решил вопрос нарушения ПДД кулаками: в Харькове водитель заявляет о нападении
Решил вопрос нарушения ПДД кулаками: в Харькове водитель заявляет о нападении
24.05.2026, 11:39
Почти 90 БпЛА атаковали Харьковщину за сутки: трое погибших, 10 пострадавших
Почти 90 БпЛА атаковали Харьковщину за сутки: трое погибших, 10 пострадавших
24.05.2026, 08:50

Новости по теме:

24.05.2026
Новости Харькова — главное 24 мая: обстрел Богодухова, удар по городу
22.05.2026
Взрывы на Харьковщине: в ХОВА рассказали, где будет громко и почему
21.05.2026
БпЛА атаковал авто на Харьковщине – есть погибший
21.05.2026
Генштаб проинформировал о 12 боях на Харьковщине – где атаковали россияне
21.05.2026
В прокуратуре показали последствия ударов дронов по Харьковщине (фото)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «В Харькове – «прилет»: Терехов сообщил подробности», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 24 мая 2026 в 14:28;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Игорь Терехов проинформировал, что россияне выпустили БпЛА типа «Молния» по Харькову около 14:15.".