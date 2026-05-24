В Харькове – «прилет»: Терехов сообщил подробности
Мэр Игорь Терехов проинформировал, что россияне выпустили БпЛА типа «Молния» по Харькову около 14:15.
Дополнено в 14:35. Начальник ХОВА Олег Синегубов отметил: пострадавших из-за атаки нет.
«По предварительной информации, «прилет» — на открытой территории в частном сектор», – добавил Синегубов.
14:28. Известно, что ВС РФ атаковали частный сектор в Киевском районе.
«Последствия уточняются», – добавил городской голова.
Ранее МГ «Объектив» также сообщала, что в период с 09:10 до 10:25 вооруженные силы РФ совершили атаку по г. Богодухов. Предварительно, враг применил по меньшей мере три БпЛА типа «Молния». Зафиксировано попадание в дорожное покрытие в центральной части города, сообщили в прокуратуре. Пострадавших – 13. Шестеро человек в больницах, часть из них госпитализированы – это 33-летняя и 49-летняя женщины, а также мужчины 36, 47, 53 и 66 лет. Двое человек – 48-летний мужчина и 49-летняя женщина получили острую стрессовую реакцию. Им оказали помощь на месте происшествия.
- • Дата публикации материала: 24 мая 2026 в 14:28;