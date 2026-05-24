Live

Заявляют о «вражде между жителями Харькова и Люботина»: кто избил подростков

Происшествия 13:50   24.05.2026
Николь Костенко-Лагутина
Заявляют о «вражде между жителями Харькова и Люботина»: кто избил подростков

В Харьковской облпрокуратуре сообщили, что вручили подозрением троим парням из Люботина, которые, вероятно, напали в парке на двух несовершеннолетних харьковчан. 

Следователи выяснили, что инцидент произошел 21 мая около 16:00 в местном парке в Люботине. Тогда трое местных парней 15, 16 и 19 лет напали на двоих подростков из Харькова. Пострадавшим – 13 и 16 лет.

«Фигуранты придумали повод для конфликта, заявив о якобы «вражде» между жителями Харькова и Люботина. Нападавшие били потерпевших руками по голове и туловищу. Преступление снималось на мобильный телефон. В дальнейшем видеозаписи избиения были распространены через публичные Telegram-каналы», – установили правоохранители.

Напомним, ранее МГ «Объектив» сообщала, что 21 мая в центре Люботина произошла ссора между несовершеннолетними, переросшая на драку. Потасовку за городским домом культуры даже сняли очевидцы и выложили ролики в соцсети. Информацию о происшествии зарегистрировали полицейские. По этому факту следователи открыли уголовное производство по статье хулиганство.

Читайте также: Решил вопрос нарушения ПДД кулаками: в Харькове водитель заявляет о нападении

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Больше 50 пострадавших, есть погибшие: обстрел Киева сегодня (обновлено)
Больше 50 пострадавших, есть погибшие: обстрел Киева сегодня (обновлено)
24.05.2026, 09:57
Новости Харькова — главное 24 мая: обстрел Богодухова, удар по городу
Новости Харькова — главное 24 мая: обстрел Богодухова, удар по городу
24.05.2026, 15:17
В Харькове – «прилет»: Терехов сообщил подробности
В Харькове – «прилет»: Терехов сообщил подробности
24.05.2026, 14:28
13 пострадавших в Богодухове: россияне атаковали город БпЛА (дополнено)
13 пострадавших в Богодухове: россияне атаковали город БпЛА (дополнено)
24.05.2026, 12:20
Решил вопрос нарушения ПДД кулаками: в Харькове водитель заявляет о нападении
Решил вопрос нарушения ПДД кулаками: в Харькове водитель заявляет о нападении
24.05.2026, 11:39
Почти 90 БпЛА атаковали Харьковщину за сутки: трое погибших, 10 пострадавших
Почти 90 БпЛА атаковали Харьковщину за сутки: трое погибших, 10 пострадавших
24.05.2026, 08:50

Новости по теме:

22.05.2026
Подростковые разборки под Харьковом: копы установили причастных и открыли дело
02.05.2026
Бил отца: в Харькове копы задержали 41-летнего мужчину
06.04.2026
«Обострение конфликта» — полиция о драке с участием ТЦК и женщины в Харькове
25.03.2026
«Поставили на колени». Подростки подрались в Харькове, НПУ начала проверку
18.02.2026
Полиция расследует возможный инцидент с ТЦК и полицией в центре Харькова


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Заявляют о «вражде между жителями Харькова и Люботина»: кто избил подростков», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 24 мая 2026 в 13:50;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской облпрокуратуре сообщили, что вручили подозрением троим парням из Люботина, которые, вероятно, напали в парке на двух несовершеннолетних харьковчан. ".