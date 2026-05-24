Заявляют о «вражде между жителями Харькова и Люботина»: кто избил подростков

В Харьковской облпрокуратуре сообщили, что вручили подозрением троим парням из Люботина, которые, вероятно, напали в парке на двух несовершеннолетних харьковчан.

Следователи выяснили, что инцидент произошел 21 мая около 16:00 в местном парке в Люботине. Тогда трое местных парней 15, 16 и 19 лет напали на двоих подростков из Харькова. Пострадавшим – 13 и 16 лет.

«Фигуранты придумали повод для конфликта, заявив о якобы «вражде» между жителями Харькова и Люботина. Нападавшие били потерпевших руками по голове и туловищу. Преступление снималось на мобильный телефон. В дальнейшем видеозаписи избиения были распространены через публичные Telegram-каналы», – установили правоохранители.

Напомним, ранее МГ «Объектив» сообщала, что 21 мая в центре Люботина произошла ссора между несовершеннолетними, переросшая на драку. Потасовку за городским домом культуры даже сняли очевидцы и выложили ролики в соцсети. Информацию о происшествии зарегистрировали полицейские. По этому факту следователи открыли уголовное производство по статье хулиганство.