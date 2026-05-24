Заявляють про ворожнечу між жителями Харкова та Люботина: хто побив підлітків
У Харківській облпрокуратурі повідомили, що вручили підозрою трьом хлопцям із Люботина, які, ймовірно, напали у парку на двох неповнолітніх харків’ян.
Слідчі з’ясували, що інцидент стався 21 травня близько 16:00 у місцевому парку в Люботині. Тоді троє місцевих хлопців 15, 16 та 19 років напали на двох підлітків із Харкова. Постраждалим – 13 та 16 років.
“Фігуранти придумали привід для конфлікту, заявивши про нібито “ворожнечу” між жителями Харкова та Люботина. Нападники били потерпілих руками по голові та тулубу. Злочин знімався на мобільний телефон. Надалі відеозаписи побиття були поширені через публічні Telegram-канали”, – встановили правоохоронці.
Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що 21 травня в центрі Люботина сталася сварка між неповнолітніми, яка переросла на бійку. Бійку у міському будинку культури навіть зняли очевидці та виклали ролики в соцмережі. Інформацію про подію зареєстрували поліцейські. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею хуліганство.
Читайте також: Вирішив питання порушення ПДР кулаками: у Харкові водій заявляє про напад
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Заявляють про ворожнечу між жителями Харкова та Люботина: хто побив підлітків», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 24 Травня 2026 в 13:50;