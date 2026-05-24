Заявляють про ворожнечу між жителями Харкова та Люботина: хто побив підлітків

У Харківській облпрокуратурі повідомили, що вручили підозрою трьом хлопцям із Люботина, які, ймовірно, напали у парку на двох неповнолітніх харків’ян.

Слідчі з’ясували, що інцидент стався 21 травня близько 16:00 у місцевому парку в Люботині. Тоді троє місцевих хлопців 15, 16 та 19 років напали на двох підлітків із Харкова. Постраждалим – 13 та 16 років.

“Фігуранти придумали привід для конфлікту, заявивши про нібито “ворожнечу” між жителями Харкова та Люботина. Нападники били потерпілих руками по голові та тулубу. Злочин знімався на мобільний телефон. Надалі відеозаписи побиття були поширені через публічні Telegram-канали”, – встановили правоохоронці.

Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що 21 травня в центрі Люботина сталася сварка між неповнолітніми, яка переросла на бійку. Бійку у міському будинку культури навіть зняли очевидці та виклали ролики в соцмережі. Інформацію про подію зареєстрували поліцейські. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею хуліганство.