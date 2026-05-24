Вирішив питання порушення ПДР кулаками: у Харкові водій заявляє про напад

Події 11:39   24.05.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Про конфлікт між двома водіями у Харкові розповіли в облуправлінні Нацполіції.

За даними слідства, 23 травня до правоохоронців звернулися медики з інформацією про те, що надають допомогу 30-річному чоловікові на вулиці Петра Болбачана.

“Також до відділу поліції із заявою звернувся сам потерпілий. Чоловік повідомив, що невідомий громадянин під час конфлікту, який виник через порушення правил дорожнього руху та створення аварійної ситуації, завдав йому численних ударів кулаками та ногами в область обличчя та тулуба”, – уточнили в поліції.

Відомості про цей факт правоохоронці внесли до ЄРДР за ч. 1 ст. 125 (навмисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Наразі копи намагаються знайти ймовірного нападника.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
  • • Дата публікації матеріалу: 24 Травня 2026 в 11:39;

