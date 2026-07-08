Live

Завтра Шевченківський район залишиться без газу: хто буде без палива

Суспільство 10:27   08.07.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Завтра Шевченківський район залишиться без газу: хто буде без палива

Завтра, 9 липня, фахівці проводитимуть роботи на системі газопостачання у Шевченківському районі. Через це деякі харків’яни залишаться без газу.

За даними Харківської міської філії “Газмережі”, без газу завтра буде мешканці будинків за такими адресами:

  • просп. Перемоги будинок 61-Б, 62-Г, 62-Д, 62-Б, 65, 65-А, 66-Д, 66-П, 66-В, 66-М, 66-О, 66-Н, 66-Р, 66-Б, 68-Г, 68-Б,-7, 7 77-Б, 78-В, 78-Б
  • вул. Архітекторів будинок 20, 24, 26, 30, 32
  • просп. Людвіга Свободи будинок 50, 50-А, 50-В, 50-Б

Просимо споживачів бути обачними та перекрити крани перед газовими приладами. Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу до всіх помешкань для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання відповідно до вимог Правил технічної експлуатації систем газопостачання“, – додали в повідомленні.

Читайте також: Вночі по Харкову били із РСЗВ «Торнадо-С»

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

Популярно

З’явилися перші фото з місця ракетного удару в Немишлянському районі
З’явилися перші фото з місця ракетного удару в Немишлянському районі
08.07.2026, 11:02
Сьогодні 8 липня: яке свято та день в історії
Сьогодні 8 липня: яке свято та день в історії
08.07.2023, 06:00
Харків під атакою БпЛА та ракет: є загиблі і постраждалі (доповнено)
Харків під атакою БпЛА та ракет: є загиблі і постраждалі (доповнено)
08.07.2026, 10:15
Вночі по Харкову били із РСЗВ «Торнадо-С»
Вночі по Харкову били із РСЗВ «Торнадо-С»
08.07.2026, 08:40
Новини Харкова — головне за 8 липня: удари по місту, є постраждалі
Новини Харкова — головне за 8 липня: удари по місту, є постраждалі
08.07.2026, 09:32
Вночі по двох районах Харкова вдарили ракети: постраждали чотири жінки
Вночі по двох районах Харкова вдарили ракети: постраждали чотири жінки
08.07.2026, 07:10

Новини за темою:

08.07.2026
З’явилися перші фото з місця ракетного удару в Немишлянському районі
08.07.2026
Харків під атакою БпЛА та ракет: є загиблі і постраждалі (доповнено)
08.07.2026
Вночі по Харкову били із РСЗВ «Торнадо-С»
08.07.2026
Внаслідок нічного удару по Харкову постраждала дитина – ДСНС
08.07.2026
Новини Харкова — головне за 8 липня: удари по місту, є постраждалі


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Завтра Шевченківський район залишиться без газу: хто буде без палива», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 8 Липня 2026 в 10:27;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Завтра, 9 липня, фахівці проводитимуть роботи на системі газопостачання у Шевченківському районі. Через це деякі харків’яни залишаться без газу.".