Завтра Шевченківський район залишиться без газу: хто буде без палива

Завтра, 9 липня, фахівці проводитимуть роботи на системі газопостачання у Шевченківському районі. Через це деякі харків’яни залишаться без газу.

За даними Харківської міської філії “Газмережі”, без газу завтра буде мешканці будинків за такими адресами:

просп. Перемоги будинок 61-Б, 62-Г, 62-Д, 62-Б, 65, 65-А, 66-Д, 66-П, 66-В, 66-М, 66-О, 66-Н, 66-Р, 66-Б, 68-Г, 68-Б,-7, 7 77-Б, 78-В, 78-Б

вул. Архітекторів будинок 20, 24, 26, 30, 32

просп. Людвіга Свободи будинок 50, 50-А, 50-В, 50-Б

“Просимо споживачів бути обачними та перекрити крани перед газовими приладами. Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу до всіх помешкань для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання відповідно до вимог Правил технічної експлуатації систем газопостачання“, – додали в повідомленні.