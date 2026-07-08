Харків під атакою БпЛА та ракет: є загиблі і постраждалі (доповнено)

Вранці 8 липня росіяни атакували Харків безпілотниками та ракетами.

Доповнено о 09:50. Міський голова поінформував про одного загиблого через ракетний удар у Немишлянському районі. А на всіх обстріляних вранці локаціях уже понад десять постраждалих.

Близько 09:00 мер Ігор Терехов написав про “приліт” БпЛА по АЗС у Київському районі. На місці удару почалася пожежа, інформації про постраждалих немає.

Ще один дрон атакував Немишлянський район – подробиць про удар немає. Після чого по тому ж району вдарила ракета. Попередньо, написав Терехов, є загиблі та постраждалі.

“За попередньою інформацією, армія рф вдарила по п’ятиповерховому житловому будинку”, – уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Нагадаємо, вночі 8 липня по Основ’янському та Немишлянському районах росіяни випустили ракети. Удари по місту зафіксували близько 01:50. Спочатку «прилетіло» по Основянському району, невдовзі вибухи пролунали й у Немишлянському. Пошкоджено понад 20 приватних будинків, скління вікон храму, мережа вуличного освітлення та п’ять автомобілів, уточнив мер Ігор Терехов.

Пізніше в Харківській облпрокуратурі встановили: вночі росіяни атакували Харків із РСЗВ «Торнадо-С». Удар прийшовся по Немишлянського району. Постраждали дев’ятеро людей, серед них – дворічна дівчинка. Усі люди отримали гостру реакцію на стрес та від госпіталізації відмовилися.