Копіював проєкти укриттів для школярів: директору ТОВ вручили підозру

Це вже третя справа щодо підприємця, про яку повідомила обласна прокуратура. Усі – за однією схемою: копію видавали за нову документацію.

Фігурант – підприємець із Полтави, директор кількох товариств з обмеженою відповідальністю. За версією слідства він налагодив схему створення укриттів “під копірку”. При цьому кожне видавав за новий проєкт, який вимагав чималих коштів на розробку. Чергове таке укриття-клон спроєктували для ліцею на території Наталинської громади в Берестинському районі. Договір на розробку документації уклали у серпні 2023 року.

“Угода стосувалася виготовлення проєктно-кошторисної документації для будівництва бомбосховища у місцевому ліцеї на суму понад 2,1 млн гривень”, – повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Цього разу пішли документи, які створювали для школи в Люботині. Їх видали за нові. Оплату за копіпаст підприємець отримав.

“Судова експертиза підтвердила, що виготовлена документація містить ознаки повторного використання за іншим договором, тому вартість проєктних робіт мала бути значно нижчою та складати всього 400 тис. гривень. Внаслідок цих злочинних дій державі завдано збитків на суму понад 1,7 млн гривень”, – заявили в прокуратурі.

Там зазначили, що дві справи щодо цього підприємця раніше вже передали до суду. Вони стосуються аналогічних махінацій на загальну суму понад 10 млн грн.

Нагадаємо, понад тисячу укриттів необхідно встановити на зупинках транспорту на Харківщині лише першочергово. Загалом потреба — значно більша. Такі дані навів начальник ХОВА Олег Синєгубов