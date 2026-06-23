Бетонні укриття на зупинках на Харківщині: потрібні сотні мільйонів гривень

Понад тисячу укриттів необхідно встановити на зупинках регіону лише першочергово. У цілому нині потреба – значно більше. Такі дані навів на брифінгу 23 червня начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Це область вся. Це область всі громади. Ми збирали потребу, надавали, її постійно оновлюємо. Якщо ми скажемо, що ми встановимо тисячу укриттів, це її не закриє. Це першочергове – те, що потрібно. Просто вкрай потрібно зараз. Одне укриття коштує від двох мільйонів. Воно секційне – залежно від того, наскільки велика кількість людей на тій чи іншій зупинці. Це сотні мільйонів”, – сказав Синєгубов, передає кореспондентка МГ “Об’єктив”.

Профінансувати будівництво всіх необхідних укриттів лише коштом місцевих та обласного бюджетів неможливо. Начальник ХОВА зазначив, що неодноразово за фінансуванням за профільною програмою зверталися до Міністерства відновлення.

“Чекаємо фінансування звідти, якщо воно буде. Якщо ні, ми вже те, що ми можемо робити, ми це робимо самостійно. Ми це влаштовували й по Ізюму, і по Балаклії, і по Куп’янську, і по інших населених пунктах. Звичайно, що це ми маємо в рази масштабувати”, – вважає Синєгубов.

Нагадаємо, начальник ХОВА прокоментував можливість встановлення антидронових сіток у районі П’ятихаток у Харкові. Коротко сказав: “Планується”. Також сітки можуть з’явитися і на інших околицях міста, що знаходяться найближче до лінії фронту.