“Ударів буде більше” – Синєгубов про експерименти РФ та протидію дронам

З початку травня на Харківщині зафіксували понад 9174 засобів повітряного нападу противника – атакували ракети, КАБи, “шахеди” та FPV-дрони. Начальник ХОВА Олег Синєгубов під час пресконференції констатував: ворог продовжує експериментувати з новими типами безпілотників, а кількість ударів може зрости.

“Наприклад, за цей день або за тиждень, ми можемо порахувати, було близько 50 “шахедів”, близько 50 FPV-дронів і ще близько 130 дронів не ідентифіковані. Ці дрони не мають ще визначення, тобто ворог так само продовжує експериментувати над засобами ураження своїми. Так само фіксуємо, що ворог далі застосовує дрони на оптоволокні, 30 км це вже не щось неймовірне і, напевно, ця дистанція буде продовжуватись», – зазначає Синєгубов.

Він також підкреслив, що кожен удар «молнии» чи FPV по Харкову одразу аналізують.

“Як так сталося, що той чи інший засіб долетів до Харкова: чи це сприятливі погодні умови, чому спрацював або не спрацював РЕБ, чому спрацював або не спрацював активний захист, пасивний захист, чи був він на тому напрямку тощо. Ворог експериментує, ми це фіксуємо, подекуди запускає FPV-дрони без бойової частини для того, щоб зрозуміти, напевно, куди він може долетіти, які засоби РЕБ, яке має бути на ньому навантаження, щоб він мав той чи інший запас заряду батарей, щоб вираховувати дистанцію тощо”, – зазначає Синєгубов.

Начальник ХОВА попереджає: ворог буде нарощувати свої спроможності. Каже: про це свідчать удари і по Запоріжжю, і по Херсону, і по Харкову.

“Інформує розвідка, в тому числі військова, що ударів буде більше. Тому потрібно звертати увагу на сигнали повітряної тривоги, реагувати, ну і, звичайно, за можливості уникати небезпечні ділянки”, – звернувся Синєгубов.

Він також розповів, як в регіоні протидіють ворожим атакам. Зокрема, йдеться про антидронові сітки.

“Щодо планів на антидронові сітки, на сьогодні у нас в планах 1408 км, з них виконано робіт на майже 450 км. Це не означає, що це плани до кінця року, чи плани на цей місяць. Це плани на цю хвилину. Далі постійно додається інформація, де ми можемо ще перекривати. Зараз на антидронових сітках працюють всі абсолютно ресурси, агенція відновлення, підрозділи ДССТ, інші військові формування так само працюють. Зараз думаємо, як залучити ще більше цивільних організацій”, – каже начальник ХОВА.

Також у регіоні встановлюють додатковий активний захист – приватна ППО. Синєгубов зазначає, що цей експериментальний проєкт вже має результати.

“Працює все в комплексі. Те, що ми зараз передаємо величезну кількість засобів РЕБ. Є вже результати, скажімо так, за досить невеликий проміжок часу. Десь за два тижні було подавлено близько 100 засобів ворожих, саме системами РЕБ. Встановлюємо інші засоби”, – додав Синєгубов.