«Ударов будет больше» — Синегубов об экспериментах РФ и противодействии дронам

С начала мая на Харьковщине зафиксировали более 9174 средств воздушного нападения противника – атаковали ракеты, КАБы, “Шахеды” и FPV-дроны. Начальник ХОВА Олег Синегубов во время пресс-конференции констатировал: враг продолжает экспериментировать с новыми типами беспилотников, а количество ударов может возрасти.

«Например, за этот день или за неделю, мы можем посчитать, было около 50 «Шахедов», около 50 FPV-дронов и еще около 130 дронов не идентифицированы. Эти дроны не имеют еще определения, то есть враг продолжает экспериментировать над средствами поражения своими. Также фиксируем, что враг дальше применяет дроны на оптоволокне, 30 км это уже не что-то невероятное и, наверное, эта дистанция будет продолжаться», — отмечает Синегубов.

Он также подчеркнул, что каждый удар «Молнии» или FPV по Харькову сразу анализируют.

“Как так случилось, что то или иное средство долетел до Харькова: это благоприятные погодные условия, почему сработал или не сработал РЭБ, почему сработала или не сработала активная защита, пассивная защита, была ли она на том направлении. Враг экспериментирует, мы это фиксируем, кое-где запускает FPV-дроны без боевой части для того, чтобы понять, наверное, куда он может долететь, какие средства РЭБ, какая должна быть на нем нагрузка, чтобы у него был тот или иной запас заряда батарей, чтобы вычислять дистанцию ​​и т.д.”, — отмечает Синегубов.

Начальник ХОВА предупреждает: враг будет наращивать свои возможности. Говорит: об этом свидетельствуют удары и по Запорожью, и по Херсону, и по Харькову.

«Информирует разведка, в том числе военная, что ударов будет больше. Поэтому нужно обращать внимание на сигналы воздушной тревоги, реагировать, ну и, конечно, при возможности избегать опасных участков», — обратился Синегубов.

Он также рассказал, как в регионе противодействуют вражеским атакам. В частности, речь идет об антидроновых сетках.

«О планах на антидроновые сетки, на сегодня у нас в планах 1408 км, из них выполнено работ на почти 450 км. Это не означает, что это планы до конца года, или планы на этот месяц. Это планы на эту минуту. Далее постоянно добавляется информация, где мы можем еще перекрывать. Сейчас на антидроновых сетках работают все абсолютно ресурсы, агентство восстановления, подразделения ГССТ, другие военные формирования так же работают. Сейчас думаем, как привлечь еще больше гражданских организаций”, – говорит начальник ХОВА.

Также в регионе устанавливается дополнительная активная защита – частная ПВО. Синегубов отмечает, что этот экспериментальный проект уже имеет результаты.

«Работает все в комплексе. То, что мы сейчас передаем огромное количество средств РЭБ. Есть уже результаты, скажем так, за достаточно небольшой промежуток времени. Где-то за две недели было подавлено около 100 средств вражеских, именно системами РЭБ. Устанавливаем другие средства», — добавил Синегубов.