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Бетонные укрытия на остановках на Харьковщине: нужны сотни миллионов гривен

Общество 17:58   23.06.2026
Елена Нагорная
Оксана Горун
Бетонные укрытия на остановках на Харьковщине: нужны сотни миллионов гривен

Более тысячи укрытий необходимо установить на остановках региона только первоочередно. В целом потребность — существенно больше. Такие данные привел на брифинге 23 июня начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Это область вся. Это все громады. Мы собирали данные о потребности, постоянно их обновляем. Если мы скажем, что мы установим тысячу укрытий, это ее не закроет. Это первоочередное то, что нужно. Просто очень нужно сейчас. Одно укрытие стоит от двух миллионов. Оно секционное – в зависимости от того, насколько велико количество людей на той или иной остановке. Это сотни миллионов», — сказал Синегубов, передает корреспондент МГ «Объектив».

Профинансировать строительство всех необходимых укрытий только из средств местных и областного бюджетов невозможно. Начальник ХОВА отметил, что неоднократно за финансированием по профильной программе обращались в Министерство восстановления.

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«Ждем финансирования оттуда, если оно будет. Если нет, мы уже то, что мы можем делать, мы делаем самостоятельно. Мы обустраивали (укрытия на остановках) и по Изюму, и по Балаклее, и по Купянску, и по другим населенным пунктам. Конечно, это мы должны в разы масштабировать», — считает Синегубов.

Напомним, начальник ХОВА прокомментировал возможность установки антидроновых сеток в районе Пятихаток в Харькове. Коротко сказал: «Планируется». Также сетки могут появиться и на других окраинах города, которые находятся ближе всего к линии фронта.

Автор: Елена Нагорная, Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 23 июня 2026 в 17:58;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Более тысячи укрытий необходимо установить на остановках региона только первоочередно. В целом потребность — существенно больше ".