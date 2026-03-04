Ще одне укриття для школярів збудують у Харкові: визначились із районом

У Харкові створять безпечний простір, який може вмістити 640 учнів, повідомили в мерії.

“Ще одне протирадіаційне укриття для організації безпечного навчання школярів збудують в Основ’янському районі. Відповідну проєктну документацію затвердили сьогодні, 4 березня, на засіданні виконавчого комітету Харківської міської ради“, – поінформувала пресслужба міськради.

За наявними даними, проєкт передбачає, що площа споруди буде близько 3000 кв. м. Вона зможе вмістити 640 осіб.

Нині в Харкові працює вже 21 безпечна локація для школярів. У тому числі – метрошкола (на восьми станціях) та вісім підземних шкіл.

“Офлайн-навчанням охоплено близько 20 тис. учнів”, – уточнили в міськраді.

Нагадаємо, 21-шу безпечну локацію для навчання дітей – на станції метро “23 Серпня”, відкрили в Харкові 26 січня. Тоді директорка департаменту освіти Харківської міськради Ольга Деменко інформувала, що в офлайн режимі навчається майже 40% дітей.