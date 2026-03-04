Еще одно укрытие для школьников построят в Харькове: определились с районом

В Харькове создадут безопасное пространство, которое может вместить 640 учеников, сообщили в мэрии.

«Еще одно противорадиационное укрытие для обеспечения безопасной учебы школьников построят в Основянском районе. Соответствующую проектную документацию утвердили 4 марта на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета», — проинформировала пресс-служба горсовета.

По имеющимся данным, проект предполагает, что площадь сооружения будет около 3000 кв. м. Оно сможет вместить 640 человек.

Сейчас в Харькове работает уже 21 безопасная локация для школьников. В том числе – метрошкола (на восьми станциях) и восемь подземных школ.

«Оффлайн-обучением охвачено около 20 тыс. учащихся», — уточнили в горсовете.

Напомним, 21-ю безопасную локацию для обучения детей – на станции метро «23 Августа», открыли в Харькове 26 января. Тогда директор департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко информировала, что в офлайн режиме учится почти 40% детей.