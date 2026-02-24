Сколько детей сейчас обучают офлайн в Харькове, сообщил Терехов
В Харькове функционирует 21 безопасное подземное пространство, где учатся более 20 тысяч школьников, рассказал в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.
«Я бы очень не хотел строить школы под землей, но мы вынуждены, потому что прекрасно понимаем, что другого пока выбора у нас нет. Но у наших детей есть возможность учиться, и это очень важно для всех. Потому что это не только о детях, а это и об их родителях, потому что, когда родители знают, что дети имеют возможность учиться, они не покидают город», — сказал городской голова.
Он отметил, что в Харькове открыли восемь подземных школ, каждая из них рассчитана на около 1200 учеников в две смены.
«Кроме этого мы переоборудовали семь станций метрополитена. Кроме этого, мы сделали специальную локацию ПРУ в школах, где это возможно. У нас сегодня 21 локация, в которой учатся наши дети. Сейчас учатся более 20 тысяч детей. Мы еще строим подземную школу, потому что прекрасно понимаем свою ответственность перед детьми, чтобы они ходили в школу и учились», — подытожил Терехов.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Напомним, 21-ю безопасную локацию для обучения детей – на станции метро «23 Августа», открыли в Харькове 26 января.
Тогда директор департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко информировала, что в офлайн режиме учится почти 40% детей.
Читайте также: «Нам нужен мир навсегда»: Терехов о начале войны и количестве людей в Харькове
Новости по теме:
- Категории: Записано, Харьков; Теги: Игорь Терехов, новости Харькова, офлайн, школи, школы;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Сколько детей сейчас обучают офлайн в Харькове, сообщил Терехов», то посмотрите больше в разделе Записано на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 24 февраля 2026 в 13:36;