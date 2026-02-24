Live

Сколько детей сейчас обучают офлайн в Харькове, сообщил Терехов

Записано 13:36   24.02.2026
Виктория Яковенко
В Харькове функционирует 21 безопасное подземное пространство, где учатся более 20 тысяч школьников, рассказал в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.

«Я бы очень не хотел строить школы под землей, но мы вынуждены, потому что прекрасно понимаем, что другого пока выбора у нас нет. Но у наших детей есть возможность учиться, и это очень важно для всех. Потому что это не только о детях, а это и об их родителях, потому что, когда родители знают, что дети имеют возможность учиться, они не покидают город», — сказал городской голова.

Он отметил, что в Харькове открыли восемь подземных школ, каждая из них рассчитана на около 1200 учеников в две смены.

«Кроме этого мы переоборудовали семь станций метрополитена. Кроме этого, мы сделали специальную локацию ПРУ в школах, где это возможно. У нас сегодня 21 локация, в которой учатся наши дети. Сейчас учатся более 20 тысяч детей. Мы еще строим подземную школу, потому что прекрасно понимаем свою ответственность перед детьми, чтобы они ходили в школу и учились», — подытожил Терехов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, 21-ю безопасную локацию для обучения детей – на станции метро «23 Августа», открыли в Харькове 26 января.

Тогда директор департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко информировала, что в офлайн режиме учится почти 40% детей.

Читайте также: «Нам нужен мир навсегда»: Терехов о начале войны и количестве людей в Харькове

Автор: Виктория Яковенко
